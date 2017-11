André Silva foi a grande figura do AC Milan na goleada por 5-1 sobre o Áustria Viena, nesta quinta-feira, onde os rossoneri garantiram o apuramento para os 16-avos-de-final da Liga Europa. O internacional português marcou dois golos, subindo à liderança da lista de melhores marcadores da prova (seis tentos, mais dois apontados nas fases de qualificação), e mereceu inclusivamente os elogios de Kaká, velha glória do clube.

"André Silva agrada-me muitíssimo. É um jogador muito bom, com um grande futuro. Podia ter feito parte do Milan do meu tempo", afirmou mesmo o brasileiro, campeão europeu pelo gigante de Milão em 2006/07, ano em que foi também eleito melhor jogador do mundo.

O avançado português, eleito para a Equipa da Semana da competição - juntamente com o bracarense Fransérgio, também ele autor de um bis na vitória sobre os alemães do Hoffenheim (3-1) -, vai-se mostrando na Europa, mas continua a não ser opção para o treinador Vincenzo Montella internamente: na Serie A, soma apenas três jogos como titular e quatro como suplente utilizado (zero golos). "Espero ter mais oportunidades. Na Liga Europa tento dar o meu melhor, mas espero jogar mais no campeonato", afirmou o ex-avançado do FC Porto após o encontro com o conjunto austríaco. Questionado sobre o tema, o técnico voltou a justificar as suas opções com a diferença de contextos: "Estou certo que se habituará também ao nosso campeonato e conseguirá aquilo que já mostra na Europa, onde existe mais espaço e tempo para pensar», afirmou.

O primeiro golo de André Silva frente ao Áustria Viena:

O segundo golo: