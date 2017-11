Os sociais-democratas alemães já admitem a possibilidade de vir a viabilizar um governo de Angela Merkel, renovando a grande coligação ou apoiando um executivo minoritário. Martin Schulz, o líder do SPD, garantiu que não renovaria a coligação com a CDU-CSU; no entanto, perante a incapacidade da chanceler de negociar uma coligação com os liberais do FPD e com os Verdes, e o cenário de eleições antecipadas cada vez mais forte, multiplicam-se as vozes para que Schulz reconsidere a bem da nação.

Martin Schulz foi recebido ontem pelo presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, que também é do SPD e se tem empenhado numa solução para a crise política sem eleições antecipadas, tendo já apelado ao partido para que reconsidere a sua decisão, reiterada na segunda--feira pela cúpula dos sociais-democratas.

Além de Steinmeier, outras vozes dentro do SPD aventam a possibilidade de o partido reconsiderar a posição e renovar a coligação com a CDU-CSU. “Se nada mais for possível, então temos de pensar noutra grande coligação”, afirmou o porta-voz dos sociais-democratas para a área da saúde, Karl Lauterbach. “É claro que queremos ajudar a Alemanha e não pomos nada de lado”, acrescentou, citado pelo “Irish Times”.

Dentro do SPD há nitidamente uma divisão entre a ala mais conservadora e a restante maioria, incluindo a atual direção. Schulz interpretou o fraquíssimo resultado das eleições de 24 de setembro como um aviso sério à linha seguida pelo partido. A viabilização das políticas de Merkel trouxeram o SPD para os 20,5% e fizeram-no perder 40 deputados, pelo que renovar a coligação poderá representar maior erosão na base eleitoral do partido.

Após a reunião de 75 minutos com Steinmeier, que pediu responsabilidade aos partidos, Schulz convocou a direção do SPD. “Avaliaremos o que se tratou e consideraremos a situação com responsabilidade”, disse Manuela Schwesig, vice-presidente do partido, à chegada à sede do SPD, citada pela W Radio.

Tendo em conta o desastre das eleições, Schulz acha que ao partido fará bem uma “cura” de oposição para recuperar o rumo e superar as mazelas de ser o elo mais fraco da grande coligação governamental. Os sociais-democratas têm marcado congresso para 7 a 9 de dezembro, com eleição para a liderança que, até agora, só tem Schulz como candidato. No entanto, ontem já circulavam rumores de que o antigo presidente do Parlamento Europeu, que deixou Bruxelas no princípio do ano para ser candidato a chanceler, poderá até demitir-se e já não ir a votos.

Caso o SPD mantenha a sua posição de não renovar a grande coligação, a CDU pode mesmo avançar com um governo minoritário, mesmo que essa não seja a preferência de Merkel, mais tentada a arriscar novas eleições. O vice-ministro das Finanças, Jens Spahn, afirmou ontem em Berlim que “apoia a tentativa de criar um governo minoritário” – uma posição “do mal o menos” que parece ganhar apoiantes dentro da CDU.