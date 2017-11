Maria Vieira teceu algumas críticas ao programa de Daniel Oliveira, ‘Alta Definição’. A atriz usou a sua página do Facebook para falar sobre a entrevista feita a Carlos Areia.

“Estes programas que exploram os sentimentos, as fraquezas, a pobreza, a miséria e a lágrima de pessoas públicas para ganharem o dinheiro que a publicidade paga às estações que os transmitem são nojentos, e as pessoas que os promovem, que os produzem e que os apresentam são, no mínimo, pouco exigentes e/ou criteriosas”, começa por escrever Maria Vieira.

A atriz propôs ainda que a SIC convidasse o ator “em dificuldades financeiras” para as suas novelas. “Tenham vergonha, sejam humanos e não se sirvam das privações dos outros para contabilizar audiências e fazerem de conta que se importam e que são bonzinhos e fofinhos, falseando assim quem realmente vocês são!”, concluiu.