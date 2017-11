A dívida de 50 mil milhões de euros da Altice continua a fazer soar alarmes junto dos investidores e também do mercado.

A decisão da Standard & Poor’s (S&P) de baixar o outlook (perspetivas de evolução) da dívida de estável para negativo, o que ameaça o rating de “B+”, vem aumentar ainda mais a pressão sobre a operadora.

“A redução do outlook segue-se à revisão em baixa das expetativas da administração para o crescimento do EBITDA em 2017 para cerca de 6%, face às perspetivas de crescimento a dois dígitos, devido sobretudo aos resultados abaixo do esperado nas operações em França – onde o grupo gera cerca de 40% do seu EBITDA consolidado – que, segundo as notícias, se deveram a contratempos administrativos e operacionais”, disse a agência de notação.

Para a S&P, a revisão do outlook reflete “ainda o colapso recente na capitalização bolsista do grupo e a deterioração da confiança do mercado de crédito que, se não for restaurada através de um plano de redução da dívida credível e de uma recuperação do negócio em França, poderá resultar num aumento dos custos de financiamento a médio prazo”.

Venda em cima da mesa

A ideia de alienar ativos não é nova. Ainda na semana passada, a Altice admitiu que estava a ponderar vender ativos que não fossem considerados estratégicos para a sua atividade, afastando, ao mesmo tempo, novas fusões e aquisições.

Uma das hipóteses em cima da mesa é a venda da rede de telecomunicações na República Dominicana, que ainda está na fase inicial. O negócio foi adquirido em 2013 por 1100 milhões de euros à Orange. A empresa serve um total de 4,8 milhões de clientes neste mercado.

As ações da empresa dispararam com a notícia sobre o negócio, ao valorizarem 6,85% na bolsa de Amesterdão para 8,077 euros durante a manhã. Mas desde o início do ano, os títulos já perderam 59%.

Apesar desta valorização, a instabilidade em torno da Alice está longe de chegar ao fim. Ainda esta quarta-feira, um grupo de acionistas da empresa apresentou queixa em Paris contra a operadora, acusando-a de dar informações falsas ou enganadoras. Em causa está a gestão da dívida, no valor de quase 50 mil milhões de euros, e a queda contínua das ações. A informação foi avançada pelo advogado Frédérik-Karel Canoy, que representa cerca de 50 acionistas. O advogado admitiu que, apesar de esta ser a primeira queixa apresentada, outras poderão surgir.

A queixa aponta para as grandes aquisições feitas pelo grupo entre 2015 e 2017, altura em que a empresa comprou, por exemplo, a Portugal Telecom (PT). Para este grupo de acionistas, o endividamento atual é resultado de uma “política de aquisições de grande envergadura”, enquanto os resultados anunciados são inferiores às expetativas. “Patrick Drahi pensa que pode salvar a Altice com audácia. Faz-me lembrar Jean-Marie Messier quando assegurou aos acionistas, em 2002, que as coisas estavam melhor do que bem, quando a dívida da Vivendi atingiu 35 mil milhões de euros”, referiu o advogado.