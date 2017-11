Foi aprovada a proposta do PCP para acabar com o pagamento dos subsídios de férias e de Natal em duodécimos. A eliminação dos duodécimos foi aprovada, na discussão do Orçamento do Estado para 2018, na especialidade, com os votos favoráveis dos socialistas, Bloco de Esquerda e CDS. O PSD votou contra.

A proposta dos comunistas tem como objetivo equiparar o setor público ao privado. “No ano de 2018, o pagamento dos subsídios de Natal e de férias aos funcionários públicos e pensionistas passa a ser feito por inteiro. Subsistir esta regra para o setor privado cria desigualdades no tratamento dos trabalhadores”. Os deputados comunistas argumentam ainda que “o subsídio de Natal e de férias é um direito dos trabalhadores, pelo que o seu pagamento deve ser feito por inteiro no momento previsto para o seu usufruto”.

O PCP lembra que “a decisão de pagamento em duodécimos dos subsídios visou a sua diluição na retribuição mensal, num contexto de cortes e restrições salariais, por forma a escamotear a redução de rendimento dos trabalhadores e pensionistas”. Desde 2013 que é possível, no setor privado, os trabalhadores receberem metade do subsídio de Natal e de férias em duodécimos. Caso preferissem receber os subsídios por inteiro, os trabalhadores teriam de comunicar essa preferência à entidade patronal.

CIP critica decisão

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) critica que a decisão de pagar os subsídios de férias e de Natal por inteiro seja feita por imposição legislativa. “Lamento que decisões de maiorias parlamentares, sejam elas desta ou de outra natureza, sejam impostas, quando questões como estas deviam ser decididas pelas próprias empresas. Cada empresa é uma realidade, tem um universo de trabalhadores em que uns têm umas necessidades e outros têm outras. É uma relação que diz respeito apenas às empresas e seus trabalhadores”, refere ao i António Saraiva.

O patrão dos patrões diz ainda que o impacto para as empresas “é o faz e desfaz”, lembrando que exige um esforço de tesouraria significativo para o tecido empresarial e com a duplicação de impostos daí decorrente. “Essa questão não devia ser decidida por imposição legislativa. Os trabalhadores deveriam continuar a decidir o que preferirem porque vão deixar de ter um rendimento mensal ‘x’ para passarem a ter um rendimento ‘y’. Isto só porque há determinadas forças políticas que acham que os trabalhadores são tontos e não sabem gerir as suas receitas e por isso dão esse montante em duas vezes”.

O presidente da CIP chama também a atenção para o facto de esta medida representar menores receitas mensais para o Estado. “Ao exigirem que as empresas paguem o subsídio de férias e de Natal de uma só vez também os cofres do Estado vão receber menos receitas por mês do que já estavam habituados”, diz ao i.

Confusão nas votações

A confusão foi grande durante as votações do Orçamento do Estado para o próximo ano. Os sucessivos pedidos de adiamento de votações levaram a deputada do CDS Cecília Meireles a desabafar que “não faz sentido estarmos a votar um guião em que em cada dez propostas nove são adiadas”. A reunião chegou a ser interrompida e Paulo Trigo Pereira, que presidiu aos trabalhos da parte da tarde, garantiu que iria tomar medidas para que não se repetissem os “problemas” com as votações no próximo ano.