Os sindicatos dos técnicos de diagnóstico e terapêutica chegaram a acordo com o Governo e puseram fim à greve que durava há 24 dias. A greve será suspensa à meia-noite desta sexta-feira.

Almerindo Rego, presidente do sindicato dos técnicos superiores de Saúde das áreas de Diagnóstico e Terapêutica, disse à agência Lusa que no final da reunião no Ministério da Saúde, foram encontradas condições para a suspensão da greve.

Em causa estavam as 35 horas de trabalho semanais para os profissionais e a contagem dos anos de serviço.