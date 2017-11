A fachada da Igreja de Nossa Senhora do Loreto, no Chiado, foi alvo de um ato de vandalismo, no passado fim de semana.

O lado direito da fachada, por cima da escadaria, ficou enegrecido, consequência de uma qualquer combustão que terá sido levada a cabo intencionalmente.

A notícia foi avançada pelo jornal online O Corvo, dedicado a temas sobre a capital, que publicou várias fotografias dos danos causados pelo fumo.

O artigo refere que o fogo terá sido ateado de forma deliberada, pois foi usado um líquido inflamável para iniciar a combustão, e que tudo se terá passado na madrugada de domingo, por volta das 4h da manhã.

O jornal dá ainda conta que se suspeita que o autor ou os autores sejam os responsáveis por outros atos de vandalismo semelhantes naquela zona da cidade, que terão sido cometidos na mesma madrugada.

Sublinhe-se que a Igreja do Loreto, também conhecida como Igreja dos Italianos, está classificada como Conjunto de Interesse Público.