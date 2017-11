A adesão à greve dos profissionais de saúde de diagnóstico ronda os 95% no Hospital de São João, afirmou o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte.

Foram já “encerrados 11 blocos operatórios” naquela unidade de saúde, segundo a mesma fonte.

A paralisação no maior hospital do norte "superou as expectativas e tem 11 blocos operatórios do hospital encerrados, registando uma adesão fortíssima, superior aos 95%", cita a agência Lusa.

"É a maior adesão dos últimos anos, sem dúvida nenhuma", referiu o sindicalista, que deu conta ainda de uma "adesão generalizada" noutros hospitais do norte.

Na causa do protesto estão a falta de valorização da carreira de técnico superior de diagnóstico e terapêutica, os cortes nos pagamentos de horas de qualidade. Os trabalhadores manifestam-se também pelas 35 horas semanais de trabalho para todos, pelo acordo coletivo de trabalho nos hospitais EPE e pelo pagamento do abono para falhas.

Para o sindicalista, os "trabalhadores deram uma resposta muito cabal sobre aquelas que têm sido as suas reivindicações e ao que tem sido a falta de respeito do Ministério da Saúde”.