Com o leitor aí, no banco de trás, meio inclinado já para o seu destino, antes de abalarmos pelo espaço da folha a preencher, fica aqui como santinha no tablier do táxi, ou medalha pendendo do retrovisor, um aviso e uma lição que Vitor Silva Tavares tomou de Almada Negreiros, e este de outros, nessa linhagem de aprendizes que trocam a hereditariedade que é do sangue e esfria por aquela que é do espírito e permanece viva: “Admirar é dar-se/ Admirar é pôr-se fora de si inteiro”. E Silva Tavares adianta: “Hoje o que mais abunda são admirados que a si próprios se admiram mesmo que travestidos de admiradores – e tanto que excepções só admitem, vá lá, a selectos defuntos, de resto não sobejando nada para ninguém: o ego não deixa folga e o país é curto para tão geniais volumetrias, lá voltamos nós à urgência da conquista de Olivença.”



Lavrado a propósito do início da publicação da Obra Literária de Almada Negreiros na editora Assírio & Alvim, em 2001, são furiosas as coincidências que o aviso carrega, num acordeão que se comprime e expõe as manobras apertadas do eterno retorno. Ora, no caso de VST é preciso especial cuidado com os admiradores-polícia, aqueles que não só se reclamam seus herdeiros a título moral, como ainda pretendem que o seu exemplo congrace com eles. Assim, e com esta simples nota, este taxista arrisca nova admoestação, perda de pontos na carta, isto enquanto não me caçam o alvará.



Retomando: Se a edição de Almada se prolongou até aos nossos dias, está perto de concluída, depois da inesperada morte de VST em 2015, surge agora “Textinhos, intróitos e etc”, um volume que reúne, em 500 páginas, uma vasta selecção de tudo quanto, ao longo das décadas, o “penógrafo” deixou disperso. Entre conto, reportagem, crónica, ensaio, o género mais descamisado, não era o outro lado mas o mesmo do histórico editor da &etc, que talvez devesse a saúde que o distinguia num meio tão insalubre a ter padecido muito cedo de agravados sintomas de claustrofobia em relação a qualquer prestígio literário – “podemos assentar nisto: no interior da gaiola literária, eu é que não me sinto em casa”.



Se, no que lhe dizia respeito, esse tipo de aspirações saíam corridas a pontapé, se soube evitar os processos de mumificação em vida, esse modo dos admiradores passarem mel e sufocarem entre ligaduras um corpo ainda hábil no que toca a sacudir consciências carcereiras, acima ou abaixo, à direita como à esquerda, se as edições em que colaborou não se punham de beicinho para as grandes causas (honorífica$, mirífica$), esta antologia deixa um enxoval de provas a incriminar VST pelo vigor soberbo da sua pena. Porque não há caneta para isto, é muito do seu tempo mas com um balanço que vem de trás, século XIX, finezas de quem não leu só, mas se sentou e comeu com os clássicos, dormiu-lhes em cima. Depois há aquele tu-cá-tu-lá com a língua, a portuguesa como fêmea de longas pernas, que para lhe fazer a corte é preciso ir esperá-la em quantas esquinas ela se perde e acha a compor a liga, há o ir e vir das ruas, que tinham como a um indígena este “lisboeta do piorio, nado e malcriado na Madragoa”. E por muito que se diga “espontâneo”, só nos pode espantar como espantou o poeta Carlos de Oliveira, que notou que a ser isto apenas o suor de impulsos, então aquilo tinha de lá estar “retido (como o peido do Bocage) e só à espera de sair”.



Mais do que a tarimba que ganhou nos muitos anos de jornalismo, no jeitinhopara suturar o vazio grande ou pequeno que surgisse à última – e lembre-se que VST foi dos que amargou com a obrigação de ir levar à tosca alfaiataria da censura os textos nos anos de jornalismo –, e aprendeu muito com essa arte de coser com linha fina, mas forte o tipo de feridas que faz quem na secretária está como se estivesse na frente da batalha. É, por isso, mais que evidente o “traquejo de mãozinha, cadências, ritmos, cesuras”, e há aquela destreza a condensar informação jazzisticamente, enfiando, pelo meio, as suas cotoveladas. Isso e uma pontaria mortífera, dando largas àquele “riso negro” que é o signo sob o qual se inscreve uma crítica tão feroz, dos tantos anos vividos neste país como se todo o ar que nele se respirasse tivesse a fetidez da clausura.



Avançou mais que nenhuma outra arte entre nós essa função positiva da crítica que era refinada em celas por esse Portugal abaixo, crítica de um faro que não ia apenas longe mas fundo, cheirava os ossos, animada de um desesperado e truculento fulgor, de uma abjecção que se adestrava obrigada a virar o verbo do avesso. Assim, se algures dizia que no princípio era o verbo, entre nós este tornou-se muitas vezes um fim último, uma agonizante última vontade. Esta antologia é, assim, também, uma reflexão de amplo fôlego sobre um longo período, uma série de personagens e circunstâncias, as tais que colaboraram ou inspiraram a escrita desse imenso cadáver esquisito, a visão irada dos espíritos que numa geração mais arcaram aos ombros com o moribundo peso da parola nação.



Escritos entre os 19 e os 78 anos, estes textos são um testemunho e uma denúncia impressionante daquilo que nos conduziu a isto, dos tempos do Estado Novo ao “neo-fascismo da actual ditadura monetária (ditadura etérea: algoritmos nos computadores das bolsas, praças off-shores, fundos ou produtos tóxicos, investidores e mercados disseminados até à abstracção)”. Com edição de Mariana Pinto dos Santos, Olímpio Ferreira, Miguel Pereira, Rui Miguel Ribeiro e Luís Henriques, se este livro, no essencial, resulta de um esforço de levantamento de um conjunto de intervenções pontuais de VST, aquilo que ressuma na leitura é a felicidade da escolha de seguir o critério cronológico na organização dos textos, com o risco de excessiva fragmentação, de as partes não casarem umas com as outras, as repetições se tornarem saturantes, mas este expectável risco acaba, afinal, abatido pela trajectória de uma bala que se vai reconstituindo no que é a extrordinária coesão de uma consciência que, tão desperta e vigilante, parece ter buscado todas as oportunidades que lhe foram dadas para traçar um claríssimo diagnóstico do nível de condicionamento a que estamos sujeitos.



Ainda há bárbaros a quem a civilização enoja, notou Ernesto Sampaio. E se como ele refere a propósito de Cesariny falar em génio é usar uma palavra suspeita, o melhor será que “falemos de desejo e de imaginação”, e adianta: “refrear o primeiro e não fazer uso da segunda tornam o homem maduro para todas as servidões.” Silva Tavares foi um dos incontornáveis protagonistas do rastreio da grande razão que por aqui faltava e falta.



O volume que agora nos chega é mais do que a soma das suas partes, e se resgata do olvido episódios memoráveis e faz justiça em nome de tantos que morreram à míngua dela, uma galeria de óbvios e insuspeitados “suicidados da sociedade”, é sem margem para hesitação que reconhecemos como esta antologia se impõe como a edição mais relevante entre tudo o que foi publicado entre de nós este ano, e à volta. Testemunha privilegiada do que se foi fazendo nas bordas do cinzeiro, do abismo, não é só a prosa matreira, desgrenhada, os 32 dentes que se fincam e nos levam pelo braço, sem doer mas magoando, há nestas crónicas um retrato vivo de uma época que tantas vezes se mitifica como se já não nos dissesse respeito, um elenco que retoma o seu lugar à volta da mesa, conversas e figuras que parecem capturadas por esse relâmpago que em uma ou duas frases as atinge no imo.



E creio que será esta a homenagem mais justa que se pode fazer a VST, o facto das melhores coisas que poderão dizer-se sobre ele, disse-as ele, em muitas destas páginas, a propósito de outros. A sua generosidade e admiração não se confunde, por isso, com “as admirações de conveniência que se atropelam por aí”. É um gesto de mão no ombro, ou, em último caso, de levar aos ombros aqueles que davam por si mortos ou perto disso. Num tom “de certo modo contido e superlativo”, sabia a importância de não apenas registar, mas “sacudir a memória”, e como referiu a propósito de Fernão Mendes Pinto, e da sua “verdade que ainda mexe”, o discurso quer-se dinâmico, para o que se empenhou em “alquimicar o real vivido em imaginação viva”. Não deixa por isso de haver nestas páginas uma luz graciosa, e que, se por um lado se está “nas tintas para os ademanes palacianos da linguagem”, não se limita a narrar o vivido, mas “marca com nervo e sonho o tempo e o lugar exacto do homem vivo, isto é: garante o bilhete de identidade da época e o passaporte para a história”.