Depois de mais de 95% dos árbitros (principais, assistentes e estagiários) de 1.ª categoria terem enviado, para o Conselho de Arbitragem (CA), um pedido de dispensa para os jogos deste fim de semana, a contar para as competições profissionais (Liga NOS e 2.ª Liga), a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) veio anunciar, durante a madrugada de quinta-feira, que a classe decidiu recuar na sua decisão. Uma sentença que acabou por ser tomada na sequência de uma reunião entre os árbitros de primeira categoria, a APAF, liderada por Luciano Gonçalves, e José Fontanela Gomes, presidente do CA.

Contudo, não se pense que a situação está resolvida. Num extenso comunicado partilhado pela APAF no seu Facebook, a Associação expôs as exigências da classe, a qual, caso estas não venham a ser cumpridas, vai mesmo avançar com a greve após estarem concluídos os 20 dias sobre o pedido de dispensa – como o regulamento obriga, salvo “se ocorrer facto imprevisto e de força maior, devidamente comprovado”. Os árbitros queixavam-se do “clima de suspeição”, do “clima irrespirável” e da falta de condições psicológicas para apitar devido ao ambiente que se vive atualmente no futebol português.

As exigências As condições enunciadas para que a greve não seja efetiva à passagem da 14.ª jornada são a “total ausência de insinuações, da parte de clubes e agentes desportivos, que coloquem em causa a honra e o bom nome dos árbitros; por clubes e agentes desportivos entendem-se os seus dirigentes, treinadores, jogadores e demais funcionários, os meios de comunicação próprios e aqueles que promovem nas redes sociais”. Insinuações essas, pode ler-se, que passam por “acusar os árbitros de errarem de forma propositada; acusar árbitros de prejudicarem sempre o mesmo clube; referirem-se, direta ou indiretamente, a qualquer ato não provado de corrupção; aplicar aos árbitros, de forma direta ou indireta, expressões como “polvo”, “padre”, “diácono” ou “apito dourado”, ou “outras infelizmente utilizadas por diversos clubes já esta época”. Mais: são ainda solicitadas reuniões da APAF e cinco árbitros com o presidente e Direção da Liga, com o objetivo de “definir e aprovar um corpo regulamentar que reforce a punição de quem não cumpre as normas éticas e disciplinares a que estão obrigados todos os agentes, tal como sucede, por exemplo, na UEFA”.

Em jeito de conclusão, e para que não restem dúvidas, a APAF deixa a garantia que “se muita coisa não mudar nos próximos 20 dias, os árbitros não continuarão disponíveis para aceitar que a sua honra e bom nome continuem a ser sistematicamente postos em causa por quem tem por obrigação defender a integridade das competições profissionais”, já que na sua perspetiva os árbitros não podem continuar “a ser os únicos agentes do universo do futebol profissional com bom senso”.

Liga disponível para reunir Entretanto, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reagiu ao veredicto dado a conhecer pela APAF, mostrando total disponibilidade para reunir com a classe e “acolher propostas de alteração regulamentar dos parceiros, entidades e organismos que atuam e desempenham um papel relevante no futebol profissional”. Em comunicado enviado à Lusa, a LPFP fez saber que “a proteção e promoção do futebol profissional, que nos move, só é possível com a defesa e respeito máximo pelos agentes que têm intervenção direta no jogo”. Caso dos árbitros que, garantiu, “têm um papel fundamental para que a indústria do futebol seja cada vez mais apelativa e de sucesso”.

Se a greve se confirmar De acordo com o regulamento, e mesmo com a adesão quase total dos árbitros de 1.ª categoria ao protesto, a realização da jornada, que arranca hoje no Restelo, com o encontro entre Belenenses e Chaves, nunca esteve em risco. Em caso de ausência de um árbitro, ou até mesmo da totalidade da equipa responsável por dirigir o encontro, o regulamento prevê uma série de alternativas ao problema. Primeiro, o árbitro de bancada, como inclusivamente aconteceu em 2011, no jogo entre Beira-Mar e Sporting, após o boicote feito pela classe aos encontros dos leões. Na altura, Fernando Martins, árbitro de Aveiro que dirigia apenas encontros dos distritais, saltou da bancada para o maior desafio da sua vida. O seu primeiro encontro na I Liga como juiz principal terminou empatado, sem golos e, acima de tudo, para seu contentamento, sem casos para julgar. No fim, o empregado de armazéns garantiu que apitar jogos dos distritais pode ser mais complicado “porque o público se confunde com os protagonistas do espetáculo”. Não é difícil puxar o filme atrás para lembrar o caso Canelas2010. Depois da agressão levada a cabo por Marco Gonçalves a um árbitro, muitos foram os árbitros que se recusaram a dirigir os encontros do clube de Vila Nova de Gaia. Porém, e tal como agora, a realização dos jogos da equipa que “ninguém quer defrontar”, como escreveu o “New York Times”, nunca foi colocada em causa. O plano B era precisamente recorrer ao árbitro de bancada, algo que, entretanto, não chegou a ser necessário, pois um dos árbitros furou o boicote aos jogos da equipa do líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, e aceitou apitar. De sublinhar que, em maio, o Canelas garantiu a subida ao Campeonato de Portugal (terceiro escalão do futebol nacional), depois de vencer no Pro-nacional da AF Porto, envolto, naturalmente, em muita polémica.

Mas o árbitro vindo da bancada é apenas a primeira solução apresentada pelo regulamento. Em caso de não ser encontrado um elemento entre o público, a responsabilidade passa para os delegados dos clubes que, a não chegarem a consenso, realizam um sorteio para decidir qual dos dois delegados escolhe o árbitro. Após ficar decidido em qual dos delegados recai a responsabilidade, este deverá escolher um jogador da sua equipa ou selecionar o capitão. Em último análise, o encontro poderá ser mesmo apitado por... atletas.

Caso a greve dos árbitros para a jornada seguinte ao clássico FC Porto-Benfica se concretize, é ainda possível que o Conselho de Arbitragem nomeie juízes de categoria inferior, que apitem nos campeonato organizados pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).