A votação da proposta do PCP que propunha a eliminação do artigo do Orçamento do Estado que referia o pagamento dos subsídios de Natal e férias em duodécimos no setor privado que foi novamente aprovada pela maioria parlamentar, depois do pedido de avocação do PSD.

PS, Bloco de Esquerda, PCP, CDS repetiram a votação a favor, PAN e PEV, que não votam na comissão de orçamento por não terem representação, assumiram-se também a favor. Mais uma vez o PSD foi o único partido que votou contra.

Carlos Abreu Amorim, deputado do PSD, mostrou preocupação com as pequenas e médias empresas, apelando no início do debate "aos partidos de esquerda e extrema-esquerda" para reverem a posição que tinham tomado, enquanto o CDS defendeu que a escolha deve ser feita pelos trabalhadores e não pelo Orçamento do Estado, anunciando que iam apresentar uma proposta no âmbito da discussão laboral.

Pedro Mota Soares, deputado do CDS e ex-ministro da Segurança Social, apresentou uma declaração de voto sobre a questão, confirmando o já defendido pela bancada parlamentar: "O pagamento dos subsídios de férias e de Natal, direitos dos trabalhadores estabelecidos no Código do Trabalho, deve ter um regime legal que permita aos trabalhadores a possibilidade de escolha da sua forma de recebimento", pode ler-se na declaração distribuída à comunicação social que apresenta a dependência "das maiorias conjunturais que se formam" e a anualidade do Orçamento do Estado como fatores para o compromisso do CDS de "apresentar na Assembleia da República uma iniciativa legislativa que reveja o Código de Trabalho, com o objetivo de consagrar a possibilidade de escolha da forma de pagamento destes subsídios em diálogo social entre a entidade empregadora e o trabalhador".