Carlos Abreu Amorim, deputado social-democrata, afirmou que "o PSD vai avocar esta norma para discussão", apelando "aos partidos de esquerda e extrema-esquerda revejam a sua posição"

Para além disso, o maior partido da oposição contabilizou as propostas apresentadas pelo PSD que foram recusadas, acrescentando que "nem uma só mereceu o beneplácito democrático da frente de esquerda e extrema-esquerda que nos governa". O deputado questionou ainda a razão que levou o PS a retirar a proposta que previa a limitação da utilização das perdas por imparidade da banca.

Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, acusou o PSD de apresentar propostas que trazem prejuízo ao governo. "O PSD não quis ser levado a sério quando ao país inteiro acusa o governo de não se preocupar com o futuro e apresentam propostas que retiram ao país mais de mil milhões de euros". "As vossas clientelas vocês deixaram claras e nós, desculpem, não vos podemos acompanhar", frisou o secretário de Estado.

As críticas do CDS foram dirigidas a António Costa que não esteve presente em nenhum dos dias de votações. "Bem pode o Dr. António Costa vir no futuro apelar a consenso que a vossa máscara caiu", disse no início do debate, "Qualquer apelo a consenso não será mais do que um golpe ou um truque ou uma jogada". Nuno Magalhães acusou ainda o Bloco de Esquerda, PCP e PS de "puro sectarismo político".

A discussão aqueceu entre o PAN e o PEV com Heloísa Apolónia a acusar André Silva de ter acrescentado um euro à proposta d'Os Verdes, "porque a proposta de dois milhões de euros já tinha sido aprovada no dia anterior pelos Verdes". Em causa está a proposta do PAN que prevê o financiamento de dois milhões e um euro para os canis.

Sobre as políticas de Educação, Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, relembrou a proposta aprovada para a redução do número de alunos por turma, acusando o PSD de considerar errada a medida. "A matemática do PSD não é o tempo que os professores dedicam aos alunos, mas sim quantos professores se podem despedir", afirmou a deputada.