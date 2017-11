Um derrame de combustível e a queda de um objeto de um camião na VCI lançaram o caos no trânsito entre Porto e Gaia.

O objeto que caiu perto da zona do Estádio do Dragão foi retirado, mas a limpeza do combustível derramado na estrada no Freixo-Arrábida foi demorada, segundo o Jornal de Notícias.

O alerta foi dado pouco antes das 8h45 e as operações de limpeza decorreram até perto das 9h30. As manobras não implicaram o corte total das vias, mas mesmo assim obrigaram a um forte condicionamento do trânsito em hora de ponta.

O caos estendeu-se depois a outras vias, pois milhares de automobilistas já alertados para a situação tentaram encontrar alternativas para entrar no Porto.