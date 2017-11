A noite explicada aos pais (parte 1)

Com tanto alarido à volta da violência praticada à noite, depois dos vídeos a que temos assistido de forma cada vez mais recorrente, que mostram imagens de brigas violentas junto a espaços noturnos, seja entre clientes seja entre estes e seguranças, é natural que exista uma preocupação crescente sobretudo para quem tem filhos jovens e sofre na pele a angústia de ter de esperar que nada lhes aconteça e que cheguem bem a casa.

Imagino que seja difícil, de facto, sem conhecer o meio, andar neste limbo que separa aquilo que é a pura proibição de sair, que traz consequências sociais - nomeadamente, a humilhação ou a aceitação perante os grupos de amigos - e, por outro lado, a permissão para a saída, com a preocupação e a aflição inerentes e que toda esta situação veio piorar.

É fundamental, por isso, que se refira que a noite é cada vez mais segura, especialmente em comparação com o que acontecia há uns anos. É obvio que a informação corre cada vez mais rápido, assim como os vídeos, as fotografias e as redes sociais estão cada mais presentes na nossa vida, o que nos faz pensar que existem muitos mais problemas, mas na verdade chega-nos a informação toda a casa sem sequer a pedirmos - e nós damos mais atenção ao que nos deixa preocupados do que ao que nos deixa satisfeitos. As ruas estão cada vez mais iluminadas e os jovens estão mais bem informados acerca dos perigos. Será importante explicar-lhes que, de preferência, devem andar acompanhados e que essas companhias devem ser compatíveis com comportamentos saudáveis e devem preencher os requisitos de uma amizade verdadeira, que não os abandonará num momento de crise.

A proibição não é solução. Porque os jovens sentem vontade natural de se emanciparem e de enfrentarem os pais. Se souberem que em casa têm pais compreensivos que lhes explicam, de uma forma clara, os malefícios do tabaco, mas lhes dizem que, ainda assim, se o quiserem fazer que devem fazer à sua frente e que lhes provam com lealdade que mais vale assumirem os erros do que esconderem-nos. Pais que lhes incutem responsabilidade e lhes mostrem que podem confiar neles, sabendo também que não se pode deixar fazer tudo, mas que tudo faz parte de uma conquista de confiança mútua e de uma liberdade crescente que é correspondida com mais ou menos confiança conforme os seus atos.

O exemplo que os pais dão em casa também é muitas vezes o reflexo do que depois é transposto para o dia- -a-dia dos jovens. As piadas machistas, as bocas racistas ou homofóbicas - mesmo seguidas de um “estava a brincar” - são sempre a permissão para os filhos fazerem o mesmo e terem, por vezes, um comportamento socialmente irresponsável, com prejuízo para outros que não fazem parte da sua “normalidade”.

Nas discotecas é importante perceberem que o meio da pista é o lugar mais seguro; quanto mais longe dos holofotes, quanto mais isolados estiverem, mais perigo existe de serem abordados ou sofrerem ameaças sem que alguém veja. Não devemos nunca reagir a provocações nem responder às mesmas, mesmo que estejamos em maioria ou achemos que ganhamos na luta. Nunca sabemos quem está do outro lado, nem se no dia seguinte não passaremos com a nossa namorada ao lado do grupo de amigos da outra pessoa.

Existem espaços mais seguros do que outros, logicamente. E as pessoas que fazem parte desses espaços não são todas iguais. Eu, por exemplo, evito sair para um espaço em Alcântara porque não me sinto seguro lá dentro, nem sinto que os seguranças sejam corretos. O que fiz? Deixei de ir. Temos de ser conscientes e escolher sítios que nos recebem bem, onde somos bem tratados, porque essa é a obrigação dos espaços: receber bem quem vai lá para se divertir e gastar o seu dinheiro. É, no entanto, fundamental que exista esta relação entre pais e filhos, para que estes se sintam à vontade para contar os seus problemas e ouvir os conselhos. É que na noite, se evitarmos beber até ao ponto de não nos lembrarmos e considerarmos uma humilhação não responder a provocações afastando-nos delas, estaremos muito perto de chegarmos a casa de uma forma segura.