Senhores/as professores/as: à vontade não é à vontadinha!

Como é que os professores se acham no direito de, já sendo privilegiados nos moldes da sua progressão, o deverem ser igualmente em tudo quanto agora reivindicam?

Qual incêndio mal apagado que, com uma breve brisa, teima em reacender, assim a problemática das carreiras dos professores continua de fácil combustão. E para se discutir este assunto com seriedade deve-se fazê-lo não na ótica da legitimidade, mas da exequibilidade financeira do Estado, devendo os professores equacionar se as suas exigências, ainda que legítimas, podem ser satisfeitas sem que, com isso, o país arrisque a sua liquidez.

A resposta é, obviamente, não. E também não é que sejam por si só as reivindicações dos professores a causa para essa ausência de liquidez. Ainda que a profissão seja muito importante, que é, não é em nada mais importante que todas as outras que, pelo estado do país, igualmente não são satisfeitas em tudo quanto deveriam ser. Não é uma questão de não se querer aceder aos pedidos, é de não se poder. E esta posição deve ser assumida por todos os partidos, dado que é um problema que se colocará a qualquer executivo.

Ora, se o atual já dá mais do que pode a toda a gente do setor público para sobreviver a um insucesso anunciado, imaginemos que resolvia satisfazer as exigências dos professores nos moldes em que agora surgem. Seguidamente, o mesmo exigiriam as forças da autoridade, os médicos, os enfermeiros, os juízes, o pessoal auxiliar e por aí adiante, não se podendo limitar estas hipóteses na medida em que, dando-se a uns, ter-se-ia de dar a todos. Algum português minimamente capacitado acredita na viabilidade deste cenário? Atenção que, se disse “capacitado”, há sindicatos que parecem ter de ficar fora deste exercício. Mas mais. Num setor público em que todas as profissões são avaliadas, como é que os professores que, durante décadas, nunca dela foram alvo para evoluir nas suas carreiras, se acham no direito de, já sendo privilegiados, nos moldes da sua progressão, o deverem ser igualmente em tudo quanto agora reivindicam? Quer dizer, calma! À vontade é uma coisa, e à vontadinha outra!

Escreve à sexta-feira