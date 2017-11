Promessas e compromissos

Anatole France dizia que oferecer promessas era muito mais barato do que dar presentes. E muito mais apreciado, porque a esperança é um valor inestimável.

Oferecer promessas é o dia-a-dia da política, sobretudo nas campanhas eleitorais.

Quando se ganham eleições e, sobretudo, se governa em maioria absoluta, é fácil esquecer o que se prometeu, prometendo para mais tarde. Até porque as promessas também envelhecem com o tempo.

O atual governo, no entanto, tem um problema. Como governa com um acordo parlamentar com dois partidos - PCP e BE -, vê-se obrigado, em muitos casos, a cumprir o que não queria ou que, na melhor das hipóteses, gostaria de adiar.

Assim, é vê-lo de cedência em cedência frente a sindicatos, obrigado a compromissos constantes com um ou outro dos partidos da denominada geringonça.

A atual negociação do descongelamento das carreiras dos professores abriu, como era óbvio, a porta às mesmas reivindicações de outras áreas do Estado, o que levou já o primeiro--ministro a afirmar que “não podemos consumir todos os recursos com quem trabalha no Estado”.

A frase não agradou certamente aos seus parceiros comunistas e bloquistas que, de uma forma ou doutra, acham sempre que o “Estado aguenta”.

Todos nos lembramos da frase que ficou famosa do banqueiro Fernando Ulrich, presidente do BPI, em 2012, quando garantiu que o país aguentaria mais austeridade: “Ai aguenta, aguenta!”, frisou.

Desta vez, para comunistas e bloquistas, o país aguenta mais despesa pública.

E ainda bem. Deixo mesmo um apelo. Olhe o Estado também para a situação difícil em que vive o presidente da RTP. Ele afirmou recentemente que o seu vencimento de 10 mil euros é “desvantajoso”, o que o obriga a uma “vida muito regrada, para não ter dissabores”.

Compreende-se. Tendo em conta os fantásticos resultados de gestão da RTP, quer do ponto de vista financeiro, quer dos resultados das audiências dos conteúdos produzidos, é, de facto, uma flagrante injustiça.

Jornalista