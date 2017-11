Uma direita ecologista

Não é por acaso que quando se fala de florestas, ecologia e ordenamento do território, o nome de Gonçalo Ribeiro Telles vem sempre à baila. Desde o primeiro dia em que fundou o PPM, até ao dia em que se retirou da política, no também por ele criado MPT, que o arquiteto paisagista pautou o seu discurso pela defesa intransigente do meio ambiente.

Logo depois dos incêndios deste ano, as redes sociais inundaram-se de entrevistas antigas a Ribeiro Telles, onde ele alertava precisamente para o mau ordenamento da nossa floresta. Onde reiterava por várias vezes o perigo que o abandono da agricultura representaria para o país e onde apresentava as suas soluções, que boas ou más tinham ao menos o mérito de não proporem que ficasse tudo na mesma. Ribeiro Telles, tal como todos os grandes pensadores, cometeu o erro de ter razão antes do tempo. Faz falta à direita portuguesa de hoje um novo Ribeiro Telles.

Não acho que a ecologia seja uma questão de esquerda ou direita. Por princípio, todas as pessoas bem-intencionadas são a favor de um mundo mais sustentável. No entanto, sei de duas coisas que são bastante óbvias: a direita historicamente sempre pecou por colocar os interesses económicos à frente dos deveres ambientais; e a esquerda sempre pecou por tentar aprisionar temas ideologicamente transversais a uma determinada ideologia política.

O exemplo que melhor conheço é o da cidade onde trabalho: Lisboa. Os níveis de poluição continuam altíssimos e o trânsito está cada vez mais intenso e ingovernável. Todos sabemos que é preciso retirar urgentemente carros do centro da cidade, mas todos temos medo de defender políticas ativas, que levem à efetiva diminuição de veículos a combustão na cidade.

Várias capitais europeias estão a tomar medidas importantes neste sentido. Por exemplo, Londres, Madrid, Paris e Bruxelas, fazem parte do leque de 11 cidades que já anunciaram terem um plano para proibir a circulação de carros a gasóleo no seu interior no prazo de 10 anos. França tem um plano que prevê o fim da circulação de carros a gasóleo e também a gasolina até 2040. Já a Holanda é mais ambiciosa e quer interditar as vendas de ambos já a partir de 2025. Em Oslo vão banir todos os carros do centro da cidade já em 2019.

É importante que se dê continuidade ao atual plano da autarquia de aumento das ciclovias e de implementação das bicicletas partilhadas. Tal como é importante que se comecem a implementar medidas concretas com vista ao aumento das estações do metro de Lisboa e ao efetivo melhoramento do funcionamento Carris. Mas é preciso ir mais longe.

Se há coisa que deveria distinguir a direita da esquerda, deveria ser o seu espírito reformista. É por isso que gostava de ver a direita portuguesa a ter a coragem de defender mais e melhores transportes públicos, a abertura de mais parques de estacionamento junto aos meios de transporte das periferias, a limitação da entrada de automóveis a combustão no centro das grandes cidades e verdadeiros incentivos à transição para os veículos elétricos.

O mundo que queremos deixar às futuras gerações, é um assunto importante de mais para ficar aprisionado a lógicas meramente eleitoralistas. Nenhuma grande reforma se fez sem uma grande dose de coragem. Está na hora da direita propor soluções ambientais verdadeiramente reformistas.

