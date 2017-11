Estado amigo do utilizador

Para elogiar dois serviços: o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e a Hemeroteca Municipal de Lisboa

Podia passar dias inteiros em bibliotecas. O silêncio, os caminhos que se abrem no pensamento, o que descobrimos sem querer nos livros, nos arquivos. Nunca tinha entrado na Torre do Tombo até esta semana, à procura de cortes da censura na imprensa de 1967, a propósito dos 50 anos das cheias que vitimaram centenas de pessoas às portas de Lisboa. O edifício na Cidade Universitária foi inaugurado em 1990, mas o arquivo nacional, em tempos Arquivo Geral do Reino, tem mais de 600 anos. Para quem chega pela primeira vez sente-se essa solenidade, como se se entrasse num lugar paralelo que carrega todo esse tempo, procurado diariamente por investigadores e curiosos dos registos e com um mundo de funcionários nos corredores para lá da sala de leitura, onde devem existir milhares e milhares de documentos.

Ao ver-me meio perdida, um funcionário dá-me algumas orientações com uma simpatia inesperada, um quase orgulho que, se calhar, devíamos ter mais vezes nas coisas que o Estado faz bem. “Agora já está na Torre”, sorri. No balcão dos pedidos, toda a gente é solícita, de uma disponibilidade que nem sempre associamos aos serviços públicos. Até dois maços de papéis que pensei que não conseguiria consultar são procurados por mais de uma pessoa para que a “leitora” – como nos tratam nas bibliotecas, a sublinhar a condição de quem quis saber qualquer coisa e merece, por isso, ser atendido – consiga concluir a pesquisa.

Passo umas horas a consultar as folhas de 1967, riscadas pelo lápis azul da censura. Outras folhas de outros jornais perderam-se, mas aquelas estão ali, guardadas para quem as quiser ver, pedaços de memória que já ninguém apaga mesmo que só sejam revisitadas de quando em quando, numa efeméride. Quantos maços, quantas caixas estarão à espera de serem remexidas por alguém. Peço para ver os diários de Salazar, organizados por mês, sempre no mesmo tipo de caderno encadernado, escritos pelo próprio depois de, nos primeiros anos, serem ditados à secretária. Lá estão as entradas de 25 e 26 de novembro mas, tal como nos dias anteriores e nos que se sucederam à tragédia, nem sempre os registos são o que prometem: a letra de Salazar é ilegível – dizem-me que há investigadores a trabalhar na transcrição. Deve haver milhares de temas para trabalhar nos cem quilómetros de prateleiras do arquivo da Torre do Tombo. No final da consulta, não há nada a pagar: o serviço é gratuito, a menos que se queira fazer alguma reprodução. Como são gratuitas a grande maioria das bibliotecas do país, cada vez com mais iniciativas, com mais programas culturais, encontros com autores, horas de contos, atividades para os pequenos e para os mais velhos.

Sigo para a Hemeroteca Municipal de Lisboa, que comecei a frequentar nos tempos da faculdade, quando ainda tinha o ambiente castiço do Palácio dos Condes de Tomar, no Bairro Alto, e que já há uns anos está num edifício mais moderno, nas Laranjeiras. Podemos entrar até às 18h30, mas está aberta até às 19h – aliás, como a Torre do Tombo, que só tem a particularidade de os documentos terem de ser pedidos até às 15h, mas também podem ser pedidos online por antecipação. Não fecha às 17h, continua a funcionar à hora de almoço, também não cobra nada, não nos deixa frustrados. Nem tudo está bem, nem sempre as coisas do Estado nos fazem sentido, mas não quis de deixar de elogiar estes dois serviços, que colocam o património e o utilizador no centro – ou, pelo menos, é assim que nos sentimos.

Jornalista

Escreve à sexta-feira