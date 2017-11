Relvas, o imortal

Poucos em Portugal vendem lebre por gato. Muitas vezes nem lhes compram as lebres, de tão habituados ao gato.

Os artistas na Lusitânia querem-se pobrezinhos e agradecidos, domesticados por uma qualquer tença administrativa, que isto da arte é uma coisa séria e não pode ser deixada à escolha (e pagamento) do público. A pátria é pequena, mais pequenina a população e dada à fuga para além--fronteiras, diminuto o mercado artístico e ínfimo o público pagante. No campo das artes gráficas, a ditadura digital causou estragos mesmo junto dos que sempre souberam renovar as técnicas e arriscar novas expressões.

Caro e benigno leitor, já chega de diatribe geral e abstracta, deixe-me dar nota da má nova do passamento de Fernando Relvas, provavelmente o autor de banda desenhada português mais completo dos últimos 50 anos. E também um dos menos conhecidos fora dos círculos dos bedéfilos.

Relvas, nascido em 1954, faleceu na madrugada desta terça-feira, depois de uma segunda queda e de um processo debilitante que o manteve arredado dos blogues que alimentava com atenção e ironia (urso relvas, Hard Line, call me Jet Leg).

A obra de Relvas está disponível não só nas bedetecas públicas e privadas (incluindo o registo nos fanzines), mas também na net, já que o seu autor sempre ousou novas formas de expressão. Relvas tentou muitos registos desde o retomar da caricatura em sequência animada, ao gosto dos semanários ilustrados do séc. xix português (registo muito marcado no Espião Acácio, um espião na Grande Guerra, com artes de conselheiro queirosiano e com o qual se estreou em 1979, na edição portuguesa da revista “Tintin”); passou pela novela pícara centrada num anti-herói lusitano (Cevadilha, em aparições em várias histórias que a partir de L123 partilhavam alguns dos personagens); andou pela novela gráfica urbana, misturando os elementos punk com a realidade dos subúrbios de Lisboa (Sangue Violeta, de 1984, publicado no jornal “Se7e”, ainda à venda, pasme-se!, no site da Editora Europress); tentou o print-on-demand com o livro “Ink Flow” (onde o texto quase desapareceu para deixar lugar ao desenho em liberdade não vigiada); sem esquecer o revisitar do traço dos clássicos portugueses em torno dos Descobrimentos só para vir a fornecer uma visão pessoalíssima dos mesmos (Nau Negra, com várias pranchas disponíveis na net),...

Relvas tinha a graça da inquietude permanente, da indisciplina sistémica, da curiosidade em permanente renovação. Todos o sabíamos capaz de tudo, mesmo de adiar eternamente a conclusão do álbum que deslumbraria tudo e todos. Ou de enviar as pranchas-maravilha para a “Métal Hurlant” com chegada da encomenda, azar dos Távoras, depois de a revista fechar portas.

O maestro do “Concerto para oito infantes e um bastardo”, publicado no “Se7e” a partir de 1982, retratou de forma inclemente um Portugal dos anos 80 que, como a dita década, ainda não acabou. Cevadilha, o Fernão Mendes Pinto que Relvas ofereceu ao séc. xx, navega epopeias falhadas entre motards teutónicos que descobriam a “Sagresss” de litro no parque de campismo de Lagos. A construção europeia fez-se também por ali, numa abordagem bottom-up em que a porrada era servida com liberalidade e com correntes de metal com cadeados. Pelo traço de Relvas, a Europa connosco chegou antes da adesão. E chegou desbragada, carnal e deslumbrada com o sol do sul, a precisar de ser iniciada nas alegrias do bagaço e dos fumos africanos, num novo ciclo do comércio de especiarias.

Os crentes no além aguardam com expectativa o próximo álbum do Fernando, usando a linha clara para recortar o criador e recordar os criados.

