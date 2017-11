Oficialmente, o Governo dá conta de 45 vítimas mortais resultantes dos incêndios dos dias 15 e 16 de outubro, mas o Jornal de Notícias escreve esta sexta-feira que há pelo menos três mortos que não foram contabilizados.

O diário refere um idoso que morreu na sequência de um AVC enquanto o filho tentava salvar a casa, de um outro homem que morreu com um ataque cardíaco quando se protegia do fogo e também de uma mulher que terá morrido na sequência de uma queda enquanto se protegia do fogo.

Além destas três vítimas não contabilizadas oficialmente, há ainda duas pessoas desaparecidas depois dos fogos, o que faz com que a lista final de vítimas mortais possa chegar às 50.

Recorde-se que já nos incêndios de Pedrógão Grande, a 17 de junho, o Governo tinha deixado de fora da contabilização oficial uma vítima, que faria com que a lista de mortos chegasse às 65.