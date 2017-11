O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou oito distritos sob aviso amarelo devido à previsão de chuva.

Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo devido entre as 12h e o final do dia. Já Bragança vê o aviso amarelo prolongado até às 3h da manhã.

O IPMA prevê céu muito nublado com períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes a partir da tarde nas regiões Norte e Centro.