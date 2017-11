Os trabalhadores do Infarmed vão ser recebidos, a partir de hoje, pelos partidos com assento parlamentar. As primeiras reuniões vão decorrer durante a tarde com o PSD e com o Bloco de Esquerda e em cima da mesa está a intenção do ministro da Saúde de transferir 70% da estrutura da autoridade do medicamento para o Porto, a partir de janeiro de 2019.

Além dos partidos políticos, os trabalhadores do Infarmed pediram também para serem ouvidos pelo primeiro-ministro e pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa já mostrou disponibilidade para receber os funcionários da autoridade do medicamento, lembrando, no entanto, que a mudança para o Porto é uma decisão administrativa do governo.

Há 40 anos que o Infarmed está em Lisboa e o ministro da Saúde volta a frisar que os direitos dos trabalhadores serão “absolutamente salvaguardados”. No entanto, Adalberto Campos Fernandes conta com a oposição da quase totalidade dos funcionários para se mudarem para o Porto: entre 321 inquiridos há 291 que não querem ir para a Invicta. Apenas 20 funcionários aceitam a mudança.

Além disso, a decisão do ministro é ilegal. De acordo com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, antes de tomar qualquer decisão, Adalberto Campos Fernandes teria de pedir obrigatória e previamente um parecer escrito à comissão de trabalhadores. O que não aconteceu, garante ao i o Infarmed. O parecer “não é vinculativo” mas, sem este pedido por parte do ministro, os trabalhadores podem “impugnar judicialmente a sua transferência”. Os partidos que apoiam o governo - PCP e BE - já fizeram saber que exigem explicações sobre esta decisão.