Manuela Ferreira Leite considera "incompreensível" que os deputados tenham aprovado a proposta do PCP para acabar com a possibilidade de os trabalhadores do privado receberem os subsídios de férias e de Natal ao longo do ano.

"Os trabalhadores vão ficar prejudicados", afirmou, no seu comentário na TVI 24, Ferreira Leite.

Para a ex-ministra das Finanças, a decisão dos deputados "é algo incompreensível" e "significa um corte mensal significativo", principalmente nos "ordenados baixos".

"Deixem os trabalhadores gerir o dinheiro que recebem", concluiu Manuela Ferreira Leite.

A eliminação dos duodécimos foi aprovada hoje com os votos favoráveis dos socialistas, BE e CDS. O PSD votou contra.