Sócrates, o orador inigualável

José Sócrates faz-me lembrar um homem elástico, pois pode ser atacado por todos e quase cair, mas acaba sempre por voltar ao seu ar imperial, direito como um oficial de Putin

Não há dúvidas de que é um caso de estudo, já que poucas pessoas existirão que tenham tanta confiança no que dizem. E os mais incautos, ao ouvi-lo, podem até acreditar que é verdade o que diz, sendo certo que Sócrates tem dotes de orador inigualáveis.

As acusações que estão na Operação Marquês, e já estiveram no Freeport e na Face Oculta, revelam um homem cerebral que tudo fez e faz para não deixar pistas do que lhe é imputado. Olhando para os anos mais recentes, só me lembro de Vale e Azevedo, que conseguiu enganar quase toda a gente, família incluída, e só acabou por ser denunciado quando os rabos-de-palha eram tantos que se tornou impossível fugir à justiça. Antes de entrar na prisão vivia como um lorde em Londres, apesar de se declarar insolvente e de precisar do subsídio de sobrevivência do Estado. Depois de sair da cadeia continua a dizer-se na miséria, mas frequenta o melhor restaurante do país no que a peixe e mariscos diz respeito.

Sócrates faz-me lembrar, e muito, o antigo presidente do Benfica. É acusado de ter beneficiado de muitos milhões, mas diz que sempre foi um homem remediado, apesar de ter vivido em Paris como um príncipe. Depois de ser preso e de gritar que é um homem pobre, habita um magnífico andar numa das zonas mais nobres da capital e veste-se com as melhores roupas.

Quando foi questionado por Vítor Gonçalves, na RTP, do que vive, não respondeu e lançou a sua indignação para o ar. Como se fosse uma pergunta estrambólica questionar alguém que nos inquéritos judiciais sempre disse ser um homem modesto. Nesta edição aceitámos a condição de o entrevistar apenas sobre os livros que diz de sua autoria, não falando na Operação Marquês, já que tem todo o direito a dizer de sua justiça. Sócrates, o verdadeiro campeão das citações, navegou em águas de que tanto gosta e falou sobre os seus autores preferidos. Só não falou de Domingos Farinho...