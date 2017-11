Sortes diferentes para os dois representantes de Portugal na Liga Europa. O Braga venceu o Hoffenheim por 3-1 e assegurou desde já a qualificação para os 16-avos-de-final, enquanto o Vitória de Guimarães foi batido pelo Salzburgo na Áustria (3-0) e está agora dependente de terceiros para seguir em frente.

Na Pedreira, os bracarenses entraram praticamente a ganhar: Marcelo Goiano marcou logo no primeiro lance do jogo. Os alemães viriam a chegar ao empate aos 74', por Uth, mas Fransérgio garantiu o apuramento à equipa portuguesa com dois golos nos últimos minutos: colocou o Braga em vantagem aos 82' e fez, já nos descontos, o 3-1 final. Assim, os minhotos subiram ao primeiro lugar do grupo C, aproveitando a surpreendente derrota caseira do Ludogorets perante os turcos do Basaksehir (1-2).

Na Áustria, o Vitória de Guimarães teve um desempenho bastante inferior. Ao intervalo já perdia por 2-0 (Dabbur abriu a contagem aos 26' e Ulmer aumentou aos 45'+1') e ainda viria a sofrer o terceiro golo aos 67', por Hwang Hee-chan. Os vimaranenses acabaram, contudo, por beneficiar do empate entre o Konyaspor e o Marselha (1-1). Estão, agora, obrigados a vencer na receção aos turcos, na última jornada, e esperar que o Salzburgo vá a França derrotar o Marselha: só assim conseguirão o apuramento.