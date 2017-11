A Universidade de Southampton decidiu analisar 200 estudos sobre café e chegou à conclusão que existem mais benefícios do que malefícios quanto ao consumo moderado desta bebida.

"Existe um equilíbrio de riscos na vida e os benefícios do consumo moderado de café parecem superar esses riscos", referiu Paul Roderick, coautor da análise.

Segundo a BBC, os cientistas descobriram uma relação entre o consumo de café o um menor risco de cancro no fígado e ainda um menor risco de morte por enfarte. Relativamente a doenças cardiovasculares, as pessoas que consomem três chávenas de café por dia têm menor risco de morrer devido a essa doenças do que as que não bebem café.

A análise alertou ainda para o facto de o açúcar, leite, natas ou bolos que acompanham a bebida reverterem os benefícios do café.