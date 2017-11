Se tem um ambiente descontraído no trabalho e por muito que se sinta à vontade com os seus colegas, existem pessoas que não aceitam as opiniões diferentes das suas e isso pode sempre causar discussões sem motivo.

De acordo com o criador do livro ‘Inteligência Emocional 2.0’, Travis Bradberry, a melhor maneira de evitar essas pequenas discussões é evitar tocar em determinados assuntos.

Segundo o Business Insider, um desses temas são as tendências políticas, que podem gerar discussões acesas e criar tensões sem necessidade. Cochichar sobre a incompetência de alguns colegas também pode gerar conflitos desnecessários e transmite uma imagem negativa.

Dizer quanto recebe de salário, ou quanto odeia o seu trabalho também são assuntos a evitar, pois podem baixar a auto estima dos seus colegas e criar conflitos com os seus patrões. Outro tema que nunca deve ser comentado no próprio local de trabalho é revelar que está à procura de um novo emprego.