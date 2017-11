Morreu o ator João Ricardo com 53 anos, esta quinta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vítima de cancro, segundo avança a SIC Notícias.

No ano passado, o ator foi diagnosticado com um tumor maligno no cérebro, que o levou a ser operado de urgência. Ao recuperar da cirurgia, João Ricardo foi submetido a vários tratamentos que o obrigaram a afastar-se por tempo indefinido das gravações da novela Espelho d'Água, da SIC.

Recentemente o tumor voltou e o seu estado de saúde agravou-se, tendo sido internado esta quinta-feira.

O ator ficou reconhecido com os seus papéis nas novelas portuguesas.