Jay Z, no seu último concerto em Cleveland, parou de cantar para dedicar uma mensagem especial a uma menina de nove anos.

O músico decidiu aconselhar a criança sobre o poder das mulheres na sociedade. “Tu podes ser quem tu quiseres neste mundo. Nesse momento, os Estados Unidos são mais sexistas do que racistas, mas tu, menina, tens potencial para ser a próxima presidente dos Estados Unidos, acredita nisso”, referiu.

O momento ficou registado num vídeo pelos fãs.

JAY-Z's spontaneous conversation with a 9 year old girl:



"At this very moment America is way more sexist than they are racist, but you young lady, you got the potential to be the next president of the United States, you believe that."



