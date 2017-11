O ator da saga Crepúsculo está em Lisboa para participar no Leffest’17, o festival de cinema que está a decorrer em Sintra até este domingo.

Pattinson aterrou em Portugal esta quinta-feira de manhã e estará presente na exibição do filme ‘Cosmopolis’, sexta-feira, no Centro Cultural Olga Cadaval.

Se quiser estar perto do ator ainda tem hipótese de comprar bilhete. No sábado, depois da exibição do filme ‘Good Time’, Robert vai responder a algumas perguntas, no cinema Medeia Monumental.

Robert Pattinson ficou conhecido com a sua participação na saga Crepúsculo e ainda no filme Harry Potter e o Cálice de Fogo.