Uma equipa de investigadores da Universidade Van Yuzuncu Yil, na Turquia, revelou ter descoberto um castelo com cerca de três mil anos no fundo do lago Van.

O castelo tem uma extensão com cerca de um quilómetro e as paredes medem cerca de três a quatro metros de altura.

Os investigadores afirmaram que o castelo pertence à idade do ferro e que talvez tenha sido construído antes de Cristo entre os séculos IX e VI.

O castelo está em perfeitas condições depois de tantos anos submerso e, segundo disse Tashin Ceylan, o fotógrafo da equipa de mergulho, ao jornal Hurriyet, é “um milagre encontrar um castelo submerso” e que os investigadores vão estudar a sua história para obeter mais informações.