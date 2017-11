Em 2015, o barítono russo tinha sido diagnosticado com um tumor no cérebro. Hvorostovsky morreu em Londres, onde vivia.

“Que o calor da sua voz e o seu espírito estejam sempre connosco", declarou a família em comunicado. Visto como a "estrela rock" do mundo da ópera, Hvorostovsky deu nas vistas ao vencer um concurso internacional de canto em Cardiff, no País de Gales, após cantar numa banda de heavy metal, em adolescente.

Hvorostovsky deixou marca com a interpretação de obras de Tchaikovsky ("A Dama de Espadas" e "Eugene Onegin") e Verdi ("La Traviata" e "Simon Boccanegra", entre outras). Em maio, apresentou-se na Metropolitan Opera Gala, em Nova Iorque, onde surpreendeu o público presente com uma inesperada aparição em palco, para cantar "Cortigiani, vil razza dannata", do "Rigoletto" de Verdi.

Em junho, atuaria pela última vez, em Krasnoyarsk, a sua cidade natal na Sibéria.