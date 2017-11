A primeira mão da final da Taça Libertadores (a competição sul-americana equivalente à Liga dos Campeões) foi ganha pelo Grémio, no Brasil, perante os argentinos do Lanús (1-0). O encontro, onde se registaram inúmeros lances muito duros entre jogadores de ambas as equipas, foi decidido aos 83 minutos, com um golo de Cícero, que tinha saltado do banco poucos minutos antes - tal como Jael, o homem que fez o passe decisivo.

A arbitragem do chileno Julio Bascuñán, todavia, foi muito contestada pelas duas equipas, quer durante o encontro, quer depois do apito final. É aqui que entram as palavras que dão o título a esta peça, pertencentes a Renato Gaúcho. Questionado sobre um lance polémico com Jael na área argentina, e se teria sido outra a decisão caso tivesse havido recurso ao vídeo-árbitro, o treinador do Grémio respondeu... desta forma. "É inadmissível, o árbitro está a três metros do lance, olhou, não tinha ninguém à frente... Aliás, nem o Stevie Wonder precisaria de vídeo para marcar este penálti. A realidade é essa", disparou o antigo internacional brasileiro, perguntando, ainda assim, o porquê de não ter havido recurso ao vídeo-árbitro num lance tão polémico.

Este encontro, refira-se, já estava carregado de tensão ainda antes de começar, com o Lanús a acusar o Grémio de ter recorrido a drones para espiar os seus treinos. O Grémio procura conquistar o seu terceiro troféu na Libertadores, depois de já ter vencido em 1983 e 1995 (com Luiz Felipe Scolari ao leme e Jardel como artilheiro), enquanto o Lanús está a disputar a sua primeira final. O jogo da segunda mão, em Buenos Aires, está marcado para o próximo dia 29, às 23h45 portuguesas.