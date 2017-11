A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) confirmou que um homem infetado com legionela deu entrada no hospital de Coimbra na terça-feira.

O homem ficou internado no Hospital Geral [Covões] do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra com um diagnóstico inicial de pneumonia.

"Imediatamente se procedeu às diligências normais nesta situação, que é fazer o inquérito epidemiológico", adiantou fonte da ARSC à agência Lusa.

A mesma fonte garante que se trata de um caso isolado, que "veio de fora para o hospital, pelo que não se pode falar em surto".