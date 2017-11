Anthony Powell, que estava detido numa prisão do estado norte-americano do Oregon, acabou por morrer depois de ter ingerido balões com metanfetaminas.

A namorada, Melissa Ann Blair, foi visitá-lo à prisão e, durante o encontro, ter-lhe-á dado um beijo com sete pacotes de metanfetaminas.

Dois dos sete balões rebentaram no estômago e acabaram por provocar a morte do homem de 41 anos. A autópsia confirmou que a morte de Anthony Powell foi provocada por uma overdose.

Melissa foi agora condenada a dois anos de prisão.