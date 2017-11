Cecília Meireles defendeu que o CDS foi "o único a bater-se pelo fim das cativações na formação profissional", referindo que a maioria recusou a proposta dos centristas para aprovar uma proposta igual apresentada pelo PS.

O secretário de Estado do Orçamento, João Leão, acusou a direita de não se limitar a cativar, "cortava diretamente o orçamento", acusando a oposição de "hipocrisia" porque pretendem "que a maioria falhe para voltarem ao poder".

João Galamba, deputado do PS, desafiou Cecília Meireles "a encontrar na área da saúde alguma redução da despesa face à despesa" feita pelo antigo executivo, quando CDS fazia parte do governo juntamente com o PSD. "Não invente novos cortes chamando-lhes cativações", rematou o deputado.

As bancadas do PSD e CDS manifestaram-se quando Moisés Ferreira, deputado do Bloco de Esquerda, na sua intervenção, afirmou que "o BE aprovou ontem uma proposta que garante o fim das cativações de saúde". Da oposição podia-se ouvir os deputados dizer "então não havia" enquanto faziam sinais para que os dois partidos, BE e PS, combinassem o discurso de forma a não se contradizerem.

"Se o PSD e o CDS querem falar de propostas de cativações que realmente mudaram a vida dos portugueses", disse João Oliveira, deputado do PCP, "podem falar das propostas do PCP" que, segundo o deputado vão desbloquear o investimento na educação, saúde e transportes.