Governo esconde relatórios incriminatórios?

O governo e os serviços por si tutelados estão a demonstrar uma grande desorientação em várias matérias e optaram por esconder dos olhares públicos conclusões que poderiam virar-se contra si.

Nos incêndios de Pedrógão, o executivo de António Costa pediu um relatório a uma equipa liderada por Domingos Xavier Viegas, enquanto o parlamento encomendou um estudo a outros técnicos. Pois bem, se o parlamento divulgou as conclusões do relatório pedido, já o governo manteve na gaveta um dos pontos fundamentais do trabalho de Domingos Xavier e que revelava a forma como as pessoas perderam a vida – por falta de água nas redondezas, de auxílio de bombeiros, de telecomunicações, e outros fatores. Alega a Comissão Nacional de Proteção de Dados que existe a possibilidade de “relacionar os factos e as situações descritas com as vítimas, testemunhas e sobreviventes, e com isso identificar a quem diz respeito”.

A justificação é fraca, atendendo a que o autor do relatório já tinha ameaçado que ele próprio o revelaria se o executivo não o fizesse. Acresce que a divulgação do capítulo 6 é fundamental para todos perceberem o que falhou naquele fatídico incêndio, mas o governo entende que é melhor esconder. Domingos Xavier Viegas esclarece que o capítulo em questão é o mais importante do documento e, sem a divulgação do mesmo, não se ficará a saber o que se passou verdadeiramente. O que quer esconder o governo? Mistério...

Também esta semana se ficou a saber que o Exército elaborou um relatório sobre os acontecimentos de Tancos – de onde desapareceu material militar capaz de deitar prédios e aviões abaixo – que entregou ao parlamento, tendo sido decidido que o mesmo não pode ser tornado público. Neste caso, até se poderia compreender a medida se estivesse em causa a segurança nacional, mas não é o caso.

O que se passou com um roubo que não o foi, como o próprio ministro da Defesa chegou a admitir, e que voltou a sê-lo quando os assaltantes decidiram revelar onde tinham deixado o material desviado? Qual a razão de não haver transparência nestes casos? Mistérios.