Os socialistas votaram contra, mas a proposta do PCP para a construção de uma residência de estudantes em Rio Maior foi aprovada com os votos da direita e do Bloco de Esquerda.

A proposta dos comunistas prevê que seja destinada uma verba de 800 mil euros no orçamento para o próximo ano para a construção da residência de estudantes da Escola Surpeior de Desporto de Rui Maior.

Duarte Marques, deputado do PSD eleito pelo distrito de Santarém, partilhou nas redes sociais uma fotografia ao lado do deputado António Filipe. O social-democrata lembra que esta escola tem quase mil alunos e "não tem uma única residência".