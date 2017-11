Um grupo de acionistas da Altice apresentou queixa em Paris contra a operadora acusando-a de dar informações falsas ou enganadoras. Em causa está a gestão da dívida no valor de quase 50 mil milhões de euros e a queda contínua das ações. A informação foi avançada pelo advogado, Frédérik-Karel Canoy que representa cerca de 50 acionistas e diz que, apesar de estar ser a primeira queixa apresentada, admite que poderão surgir outras.

A queixa aponta para as grandes aquisições feitas pela grupo entre 2015 e 2017, altura em que a empresa comprou, por exemplo, a Portugal Telecom (PT). Para este grupo de acionistas, o endividamento atual é resultado de uma “política de aquisições de grande envergadura”, enquanto os resultados anunciados são inferiores às expectativas. “Patrick Drahi pensa que pode salvar a Altice com audácia. Faz-me lembrar Jean-Marie Messier quando assegurou aos acionistas em 2002 que as coisas estavam melhor do que bem, quando a dívida da Vivendi atingiu 35 mil milhões de euros”, refere o advogado.

Também o comportamento no mercado bolsista é motivo de descontentamento. Ainda na sessão de ontem os títulos derraparam quase 10%, tendo tocado um novo mínimo de três anos ao passarem a valer 7,50 euros e com os analistas a considerarem que os planos para desalavancar a empresa dona da PT são insuficientes.

No entanto, desde o início do ano, as ações já perderam 59%. A Altice já reagiu a esta queixa e diz que se trata de “manipulação” e de “tentativa de destabilização mediática”. De acordo com um porta-voz da empresa, o grupo publica as suas informações financeiras com a maior transparência.

Recorde-se que, a liquidez disponível da Altice situou-se, em finais de setembro, em 5100 milhões de euros, enquanto a dívida total consolidada do grupo ascendia a 49 557 milhões de euros, mais 361 milhões do que no final do segundo trimestre, principalmente devido ao montante pago para adquirir ações do grupo francês SFR.

Trabalhadores portugueses pedem reunião

Estas notícias surgem numa altura em que a empresa anunciou uma reestruturação no mercado português, tal como tem acontecido em toda a sua estrutura. Alexandre Fonseca foi nomeado para CEO da Portugal Telecom com efeitos imediatos, enquanto Cláudia Goya, que tinha assumido esse cargo em julho, passou a chairman.

Face a estas alterações, as estruturas representativas dos trabalhadores da PT pediram uma reunião “com caráter de urgência” ao novo líder. Os sete sindicatos e a comissão de trabalhadores dizem estar “muito preocupados com a situação que se vive no grupo Altice e na PT Portugal, em particular no seguimento das últimas alterações na estrutura de topo”, revelam em comunicado. Os mesmos dizem que o pedido foi feito “com caráter de urgência”, já que as reuniões solicitadas a Cláudia Goya não tiveram qualquer resposta.