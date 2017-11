Após o ano passado Portugal ter arrecadado nove estrelas este ano ganhou apenas duas, com Gusto by Heinz Beck no hotel Conrad Algarve em Almancil e Vista do Bela Vista Hotel & Spa em Portimão.

O chef Daniel Pirilo no Gusto by Heinz Beck e João Oliveira no Vista do Bela Vista Hotel & Spa, ajudaram a colocar o Algarve como a região do país que tem mais estrelas Michelin.