Se sim, existem alguns truques que pode adotar para o ajudar a parecer mais competente.

- Usar maquilhagem no caso das mulheres: um estudo feito pela Universidade de Harvard concluiu que as mulheres que usam maquilhagem são classificadas como mais competentes do que as que não o fazem. No estudo 250 participantes analisaram várias fotografias de mulheres maquilhadas ou não e classificaram as mulheres com uma aparência radiante mais competentes.

- Pedir conselhos: um estudo feito pela Harvard Business School concluiu que pedir conselhos pode estar associado a uma maior competência. Segundo os investigadores ao pedirmos um conselho estamos a valorizar a inteligência e experiência da outra pessoa, fazendo com que o interlocutor se sinta bem.

- Não usar emojis em e-mails profissionais: este hábito pode transmitir uma ideia errada e criar má impressão. Um estudo israelita comprovou que utilizar emojis em e-mails profissionais transmite a ideia de menos competente