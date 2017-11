Como Jorge Jesus havia garantido nesta terça-feira, o onze inicial do Sporting para o encontro desta quarta-feira com o Olympiacos, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, contempla Piccini, Mathieu e William Carvalho, três jogadores que estavam parados já desde o jogo com o Rio Ave, a 27 de outubro, devido a lesão.

Além do regresso do trio, de realçar também a titularidade de André Pinto, que substitui o castigado Coates no centro da defesa. O Sporting, recorde-se, ainda sonha com os oitavos-de-final, tendo para isso obrigatoriamente de vencer este jogo.

No conjunto grego, destaque para as presenças no onze do lateral-direito português Diogo Figueiras e ainda de Carcela-González, ex-Benfica, e Pardo, ex-Braga e autor dos dois golos do Olympiacos na primeira volta, em Atenas, em jogo ganho pelos leões (2-3).

Onze do Sporting

Rui Patrício; Piccini, André Pinto, Mathieu e Fábio Coentrão; William Carvalho e Battaglia; Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bruno César; Bas Dost

Suplentes: Salin, Ristovski, Tobias Figueiredo, João Palhinha, Mattheus Oliveira, Alan Ruiz e Podence

Onze do Olympiacos

Proto; Diogo Figueiras, Botia, Engels e Koutris; Gillet, Romão e Tachtsidis; Carcela, Fortuna e Pardo

Suplentes: Kapino, Odjidja, Djurdjevic, Marin, Elabdellaoui, Vukovic e Sebá.