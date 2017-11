O Benfica está muito perto de ser eliminado das competições europeias. A meia-hora do fim do encontro em Moscovo, frente ao CSKA, as águias perdem por 2-0, num jogo em que estavam obrigadas a vencer para continuar a sonhar com a permanência nas competições europeias. Ao intervalo, os encarnados perdiam por 1-0, mercê de um golo apontado por Schennikov logo aos 13 minutos - dá a ideia que o jogador russo, porém, estava fora-de-jogo no momento em que recebe o passe do colega.

Pouco depois, os encarnados desperdiçaram uma excelente ocasião, por Jonas, após boa combinação entre Salvio e Diogo Gonçalves. Com tudo para marcar, na cara de Akinfeev, o avançado brasileiro atirou ao lado. Essa foi a grande oportunidade de golo para o Benfica na primeira parte, mas o CSKA também teria uma aos 27', num remate de fora da área de Dzagoev para defesa fantástica de Bruno Varela.

Até final dos primeiros 45 minutos, apenas mais um remate de longe de Eliseu, sem perigo para a baliza de Akinfeev. Com apenas 11 minutos decorridos no segundo tempo - e já com Cervi no lugar de Diogo Gonçalves -, os russos aumentaram... por Jardel, que num lance infeliz acabou por trair o seu guardião, desviando para a própria baliza um cruzamento do brasileiro Vitinho.