Há quem diga que o pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia e alguns especialistas recomendam mesmo a que não salte esta refeição.

Segundo a BBC, quem toma o pequeno-almoço regularmente têm um peso mais saudável.

O mesmo artigo refere ainda que alguns estudos dizem afirmam que quem não toma o pequeno-almoço tem tendência a ganhar mais peso e outros revelaram que o jejum ajuda a perder peso.

No entanto, no geral quem come sempre pequeno-almoço tem tendência a seguir uma padrão alimentar mais saudável e a ter hábitos de vida mais saudáveis.