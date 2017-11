A Comissão Nacional de Proteção de Dados vetou a divulgação do capítulo 6 do relatório sobe a tragédia em Pedrógão Grande por completo. No entanto, defende que “tem de ser garantido o acesso a estes dados para alguns dos envolvidos” e que alguns pontos podem ser publicados se os elementos que identificam as vítimas forem removidos e os intervenientes permitirem a publicação.

A comissão explicou que a divulgação de “informações pormenorizadas sobre cada uma das vítimas e das suas últimas horas de vida" as expõe "num grau muito elevado, afetando significativamente os direitos fundamentais ao respeito pela vida privada e à proteção de dados pessoais".

No parecer revelado esta quarta-feira, a comissão afirma que só se justificaria a divulgação das informações se tivesse um interesse público e a publicação fosse “indispensável ao cumprimento das atribuições do MAI”.

O Ministério da Administração Interna pediu à comissão um parecer sobre se era possível ou não publicar o capítulo em falta. A comissão considerou que mesmo com os nomes e fotografias das vítimas retirados a divulgação ainda as expõe “para lá daquilo que é adequado ou necessário e porventura desejado pelos familiares diretos, que têm o direito a não ser confrontados, na sua dor e luto, com informação detalhada”.