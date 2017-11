Baixa de última hora no Benfica: Grimaldo não recuperou dos problemas físicos que o vinham a condicionar nos últimos dias e ficou de fora do encontro desta tarde em Moscovo, frente ao CSKA, para a Liga dos Campeões. O lateral-esquerdo espanhol nem sequer estará no banco da equipa de Rui Vitória, sendo substituído no onze por Eliseu.

Em relação ao último jogo, com o Vitória de Setúbal para a Taça de Portugal, registam-se ainda os regressos à titularidade de André Almeida, Filipe Augusto e Diogo Gonçalves, por troca com Douglas, Samaris e Rafa - o lateral brasileiro e o internacional português ficam mesmo na bancada, juntamente com João Carvalho.

Onze do Benfica

Bruno Varela; André Almeida, Luisão, Jardel e Eliseu, Pizzi, Fejsa e Filipe Augusto; Salvio, Jonas e Diogo Gonçalves

Suplentes: Fábio Duarte, Lisandro López, Samaris, Zivkovic, Cervi, Seferovic e Raúl Jiménez

Onze do CSKA de Moscovo

Akinfeev; Berezutski, Vasin e Ignashevich; Mário Fernandes, Golovin, Natcho e Schennikov; Dzagoev, Wernbloom e Vitinho

Suplentes: Pomazun, Nababkin, Chalov, Gordyushenko, Zhamaletdinov, Kuchaev e Olanare