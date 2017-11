Mike Hughes, um cidadão norte-americano de 61 anos, tem uma convicção muito própria: na sua opinião, a teoria de que o planeta Terra é redondo foi orquestrada pelos astronautas e agências espaciais. Por essa razão, Hughes - motorista de limusines... e cientista amador nas horas vagas - vai fazer, este sábado, uma viagem muito sua: com um foguete que ele próprio construiu, a partir de sucata, vai voar 549 metros acima do solo para ver com os próprios olhos "a verdade", de acordo com as suas palavras, e ainda tirar fotografias para provar que o nosso planeta é plano - ao contrário do que todos os cientistas e estudos de instituições renomadas afirmam.

Esta não será, refira-se, a primeira tentativa de Hughes. Em 2014, também num foguete caseiro, o "cientista" percorreu 400 metros na vila de Winkelman, no Estado do Arizona - uma viagem que não correu da melhor forma: o foguete acabou destruído e Hughes foi arrastado no solo durante vários metros, sendo obrigado a andar de muletas durante duas semanas. Pode ver um pouco da aventura aqui:

Desta feita, a empreitada é ainda mais ambiciosa: Hughes pretender voar 1,6 quilómetros (num veículo caseiro, recorde-se) a mais de 805 quilómetros por hora. “Assim vou acabar de vez com essa história da Terra ser redonda”, afirmou num vídeo produzido por um grupo de terra-planistas chamado The Daily Plane e que tem o propósito de arrecadar fundos para financiar as "descobertas" dos seus membros. Ao todo, o projeto de Mike Hughes custou 20 mil dólares (cerca de 17 mil euros).

Em entrevista à "Associated Press", Mike Hughes - conhecido no meio como Mad Mike - também afirma que a NASA está a sofrer manipulação e que Elon Musk, CEO da companhia espacial SpaceX, está a fabricar foguetões falsos. “Eles ainda não enviaram um homem ao espaço. Existem 20 agências espaciais diferentes aqui nos Estados Unidos e eu sou a última pessoa que colocou um homem num foguete e o lançou”, garante, perentório: “Quem não tem medo da morte é um idiota. Claro que o que eu faço é muito assustador, mas nenhum de nós vai sair do mundo vivo. Eu gosto de fazer coisas extraordinárias que ninguém mais consegue fazer, e ninguém na história da humanidade projetou, construiu e se lançou no seu próprio foguete. Sou um reality-show ambulante.”

Mad Mike garante ainda não acreditar na ciência. "Eu sei sobre aerodinâmica e a dinâmica de fluidos e como as coisas se movem através do ar, sobre o tamanho de bocais de foguete certo e sobre impulso. Mas isso não é ciência, é apenas uma fórmula. Não há diferença entre ciência e ficção científica”, refere. Um homem de convicções fortes.