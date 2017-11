O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal ditou somente dois jogos entre equipas do primeiro escalão... mas que jogos! O Rio Ave vai receber o Benfica em Vila do Conde, enquanto o Vitória de Guimarães se terá de deslocar ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto. Teoricamente, o Sporting terá pela frente o adversário mais acessível: recebe em Alvalade o Vilaverdense, do Campeonato de Portugal.

Quanto aos restantes clubes da I Liga ainda em prova, Marítimo e Moreirense jogam em casa: os madeirenses recebem o Cova da Piedade, enquanto os cónegos serão anfitriões do Santa Clara, da II Liga. Já o Aves terá de se deslocar à Madeira para defrontar o União.

Realce para o facto de pelo menos uma equipa do Campeonato de Portugal ter já lugar assegurado nos quartos-de-final, pois o Praiense recebe o histórico Farense nos Açores.

Sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal

Rio Ave-Benfica

Marítimo-Cova da Piedade

FC Porto-Vitória de Guimarães

U. Madeira-Aves

Sporting-Vilaverdense

Moreirense-Santa Clara

Caldas-Académica

Praiense-Farense