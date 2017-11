Jorge Jesus é o protagonista da campanha contra o sal do Serviço Nacional de Saúde.

O treinador do Sporting aparece no vídeo promocional apelando ao consumo de menos sal nos alimentos.

“E se cortarmos no sal?”, diz Jorge Jesus.

"A Assembleia da República votará, no âmbito do OE2018, a proposta da tributação sobre os alimentos com excesso de sal. Reduzir o consumo de sal na população portuguesa é urgente", lê-se na publicação partilhada nas redes sociais.