Melhor noite era impossível para Ryan Colclough. Falamos de um jovem extremo inglês de 22 anos, que nesta terça-feira viveu provavelmente a melhor noite da sua vida, pessoal e profissionalmente falando.

Colclough marcou dois golos na vitória do Wigan sobre o Doncaster, na terceira divisão inglesa (3-0), e assim que apontou o segundo... deixou o estádio. A justificação, todavia, não podia ser melhor: o jovem jogador foi assistir ao nascimento do seu segundo filho - a esposa estava no hospital prestes a dar à luz enquanto Colclough estava em campo a representar o Wigan.

Pouco depois do fim do encontro, o clube inglês publicou um vídeo com os golos marcados por Colclough. No fim do mesmo, é possível ver uma imagem do jogador com o filho nos braços... ainda de equipamento de jogo vestido. Para o Wigan, não há dúvidas: este foi o "hat-trick perfeito".